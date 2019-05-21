"جنرال إلكتريك" تؤمّن تمويلاً بقيمة مليار دولار لبناء أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة...

استكمل شريكا التطوير "جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة" وشركة "سوميتومو" اليابانية، بالتعاون مع "شيكوكو للطاقة الكهربائية" و" الشارقة لإدارة الأصول"، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، صفقة تمويل مع عدد من المؤسسات المالية الخاصة و"بنك اليابان للتعاون الدولي"، الوكالة اليابانية لتمويل الصادرات"، وذلك لصالح "شركة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة (المشروع)" الذي ستطوره "جنرال إلكتريك باستطاعة 1.8 جيجاواط في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأثمر تأمين التمويل اللازم للمشروع عن انطلاق أول مشروع محطة مستقلة لتوليد الطاقة في الشارقة، والتي يتوقع لها أن تصبح عند استكمالها الأكثر كفاءةً في قطاع المرافق على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وسيقوم ائتلاف مصرفي بالتعاون مع "بنك اليابان للتعاون الدولي" بالاشتراك في تمويل عام-خاص للمشروع بقيمة تبلغ نحو مليار دولار. وعملت "جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة" مع عدد من المؤسسات المالية الخاصة ومنها "شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية" و"بنك سوميتومو ميتسوي الائتماني المحدود" و"بنك نورينشوكين" و"سوسيتيه جنرال إس إيه" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"KfW-IPEX" لتوفير التمويل، الذي ستغطيه جزئياً شركة "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات" المملوكة للحكومة اليابانية. وسيقدم "بنك اليابان للتعاون الدولي" شريحة ثانية تحت مظلة المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة اليابانية في صيف 2018 تحت شعار "التسهيلات العالمية للترويج للاستثمارات النوعية في البنى التحتية لحماية البيئة والنمو المستدام"، وذلك بهدف الترويج لمشاريع تطوير البنية التحتية التي يتوقع لها المساهمة بدور إيجابي في حماية البيئة الطبيعية على المستوى العالمي.

وفي الوقت ذاته، قام شركاء التطوير بتأسيس ائتلاف لأسهم المشروع مع "شيكوكو للطاقة الكهربائية" و"الشارقة لإدارة الأصول". وسيكون الائتلاف مسؤولاً عن بناء وملكية وتشغيل المشروع الذي سيتألف من ثلاث وحدات لتوليد الطاقة بالدورة المركبة، سيتم تشغيل أولها خلال عام 2021. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع كلياً بحلول صيف 2023، لبيع الطاقة إلى "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" بموجب اتفاقية شراء تبلغ مدتها 25 عاماً.

بهذه المناسبة قالت سوزان فلاناغان، رئيس وحدة أعمال الطاقة العالمية في "جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة": "يعكس تأمين التمويل من القطاعين العام والخاص لصالح مشروع أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في الشارقة مدى جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، وقدرة ’جنرال إلكتريك‘ على توفير رأس المال العالمي لمشاريع البنية التحتية الهامة. ونحن فخورون بالتعاون مع ’سوميتومو‘ لتزويد طاقة مستدامة، تعتمد على أفضل الخبرات المالية، وأحدث تقنيات التوربينات الغازية التي طورتها ’جنرال إلكتريك‘".

وبدوره قال نوريهيكو نوناكا، مدير عام قسم أعمال البنية التحتية العالمية للطاقة في شركة "سوميتومو": "نحن ملتزمون بتقديم كل سبل الدعم اللازم لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تزويد الطاقة الموثوقة والنظيفة والمستدامة، وبتكاليف مناسبة، بالاعتماد على البنية التحتية الحالية، وتطوير المشاريع الجديدة".

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ستعمل "جنرال إلكتريك" على تزويد ثلاث توربينات غازية من طراز 9HA إضافة إلى ثلاث توربينات بخارية وستة مولدات وثلاثة مولدات لاستعادة حرارة البخار وخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء في المشروع. وستقوم "جنرال إلكتريك" أيضاً بتزويد قطع الغيار وخدمات التصليح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المحطة لمدة 25 عاماً.

ومن جانبه قال جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لأنظمة طاقة الغاز ووحدة أعمال خدمات الطاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: "لطالما ساهمت ’جنرال إلكتريك‘ بدور حيوي في دعم نمو قطاع الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 80 عاماً. وتساهم تقنيات "جنرال إلكتريك" في توليد ما يصل إلى 60 بالمئة من الكهرباء المنتجة في الشارقة اليوم. ويعتبر المشروع الجديد إنجازاً جديداً في تعاوننا المتواصل مع ’هيئة كهرباء ومياه الشارقة‘، ويشرفنا العمل على تزويد الحلول المالية والتقنية التي تدعم رؤية الإمارة الهادفة إلى تأمين مستقبل الطاقة المستدامة في الشارقة".

وتعتبر توربينات HA الغازية ذات الاستطاعة العالية الأكبر والأكثر كفاءة في العالم. وتبرز أهمية مستويات الكفاءة القياسية التي تحققها وحدات HA من "جنرال إلكتريك" بالنسبة للمشروع بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يساهم استخدام ثلاث وحدات 9HA في عمليات الدورة المركبة في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بما يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مقارنة بالمستويات الحالية، أي ما يعادل إزالة مليون سيارة من طرق دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي الحد من الأثر البيئي لعمليات إنتاج الطاقة في إمارة الشارقة.

وتعتبر الاتفاقية امتداداً لتاريخ من التعاون بين "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" وشركة "جنرال إلكتريك" التي تعتبر رائدة في تزويد الحلول السبّاقة لدعم تطوير قطاع الطاقة في الشارقة ومختلف أنحاء المنطقة.