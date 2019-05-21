اليوم "الشباب المصري .. التكوين والمستقبل" ندوة بالأعلى للثقافة..



تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة ، يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الشباب المصري: التكوين والمستقبل"، وذلك يوم الثلاثاء، 16 رمضان، فى تمام التاسعة مساء الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة.



ويشارك بالندوة الدكتور أحمد مجدى حجازى - عضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور خالد عبد الفتاح - عضو لجنة علم الاجتماع بالمجلس

الدكتورة رانيا يحيى - عضوة لجنة الشباب بالمجلس، الدكتور مسعد عويس - عضو لجنة الشباب بالمجلس، يدير الندوة الدكتور أحمد زايد- مقرر لجنة علم الاجتماع بالمجلس

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