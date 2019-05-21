نادي الجزيرة يستمر في إرساء ركائز النجاح المؤسسي واستدامة الأعمال

ناقش نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، "فخر أبوظبي"، التقدم الذي يحققه في مختلف الجوانب، الإدارية والرياضية والمؤسسية، وذلك بعد مرور عام على إطلاق رؤيته للتحديث والتطوير التي يمثلها شعار "فريق واحد، هدف واحد، تاريخ عريق، ومستقبل مشرق".

جاء ذلك خلال لقاء رمضاني بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات النادي التي تشمل "الجزيرة لكرة القدم" و"الجزيرة للألعاب المصاحبة" و"الجزيرة كابيتال للاستثمار"، وعدد كبير من أقطاب النادي وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وعدد من اللاعبين الحاليين والقدامى، والعاملين في الإدارة التنفيذية للنادي، وعشاق وجماهير" فخر أبوظبي".

حضر الملتقى سعادة محمد سيف السويدي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، وحمد بن بروك، رئيس مجلس إدارة النادي سابقاً، وراشد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية، وأعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، بمن فيهم: خالد محمد بالعمى، وحمد الحر السويدي، وطارق أحمد المسعود، وعايض مبخوت الهاجري.

كما حضره أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية، بمن فيهم: حليمان مبارك الهاملي، وهاشم السيد الفردان، وعبدالله عمر مخير، وعوض هويشل اليعقوبي، وعادل ابراهيم المرزوقي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة للاستثمار والتطوير العقاري، بمن فيهم: مرشد ثاني الرميثي، سعيد بن عمير، وشهاب عيسى بوشهاب و عدد كبير من أقطاب النادي وأعضاء مجالس إداراته السابقين يتقدمهم سعيد السويدي ومرشد الحميري وحسن موسى القمزي، وعدد من اللاعبين الحاليين والقدامى، والعاملين في الإدارة التنفيذية للنادي، وعشاق وجماهير" فخر أبوظبي".

وكان اللقاء الرمضاني مناسبةً جمعت أعضاء أسرة النادي ومشجعيه حيث جرى خلالها استعراض التقدم الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والأسس الراسخة والمتينة التي تم إرساؤها لتحويل "الجزيرة" إلى مثال للأندية الرياضية الناجحة.

وألقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمة في بداية الملتقى نقل من خلالها تحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس الشرف الرئيس الفخري للنادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس النادي، إلى كافة أعضاء أسرة نادي الجزيرة. وثمّن معاليه عالياً توجيهات ومتابعة قيادة النادي، واهتمامها وحرصها على تطبيق وتفعيل أفضل الممارسات، والالتزام بأرقى معايير الأداء لضمان البناءِ على التاريخ العريق للنادي والدفع قدماً بمسيرته نحو مستقبلٍ مشرقٍ من النجاح والتميز. وتوجه معاليه كذلك بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي لدعمهم المتواصل للنادي.

وقال معاليه: "من خلال رؤية القيادة وجهود اللاعبين ودعم المشجعين، يمتلك نادي الجزيرة تاريخاً طويلاً من النجاح والتميز في الملاعب، وهذا ما منحه لقب "فخر أبوظبي" بكل جدارة واستحقاق. ويتميز أعضاء النادي بالتزامهم بمجموعة من القيم الإيجابية التي تشمل تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والطموح الدائم نحو الإنجاز والتألق، والتحلي بأعلى معايير النزاهة والأخلاق الرياضية الرفيعة، والشغف بالجوهر الحقيقي للرياضة".

وأضاف: "شهد ’الجزيرة‘ خلال العام الماضي انطلاق جهود كبيرة تهدف لإرساء ركائز النجاح المؤسسي المستدام في كافة جوانب ومجالات أنشطة النادي، بما في ذلك الحوكمة، والعمل المؤسسي، والإدارة المالية، ووضع خطط بعيدة المدى للاستثمار في تدريب وتطوير وصقل مهارات اللاعبين الشباب وتكوينهم رياضياً وثقافياً بما يضمن استمرارية الأداء المتميز، إضافة إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين النادي وجمهوره الكبير في أبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات".

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وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر: "تم تحقيق تقدم كبير خلال الفترة الماضية، وأود هنا أن أشيد بجهود الأخوة والزملاء في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية في جميع شركات النادي. وعلينا مواصلة العمل لنكون على مستوى الطموحات الكبيرة لنادي الجزيرة وجمهوره، ولضمان أن يكون نموذجاً للأندية الرياضية الناجحة في دولة الامارات وآسيا والعالم".

وشهد الملتقى عرض فيديو حول تاريخ النادي وإنجازاته السابقة.

واشتمل اللقاء على جلسة نقاش شارك فيها كل من معالي محمد سيف السويدي، وسعادة راشد عتيق الهاملي، حيث تناول النقاش عمليات التطوير والتحديث وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية لوضع النادي على مسار النجاح المستدام، وخطط تحقيق الطموحات المستقبلية ليكون "الجزيرة" مثالاً للأندية الرياضية الناجحة.

وكشف سعادة محمد سيف السويدي، رئيس شركة كرة القدم في نادي الجزيرة عن أهداف الفريق في الموسم القادم والمواسم التي تليه، والتي تتركز على تطوير المواهب الناشئة في أكاديمية الجزيرة، وتشكيل فريق متكامل يعتمد على المواهب الإماراتية والمحلية في المستقبل القريب. بالإضافة إلى وضع خطة طويلة الأمد تساعد الفريق على تحقيق الألقاب المحلية والإقليمية.

وأكد سعادة راشد الهاملي، رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي الجزيرة خلال النقاش على استكمال الجهود التي تقوم بها حكومة أبوظبي في التركيز على كافة الجوانب التعليمية والصحية والشخصية للناشئين، وتوحيد الجهود مع المؤسسات والجهات التعليمية. وأشار سعادته إلى أن الجزيرة يعمل على رؤية جديدة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي لتحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى خلق المزيد من المحفزات لجيل الناشئين

لجذبهم للانضمام للرياضات الأخرى مثل كرة السلة والطائرة والألعاب الفردية، والتي يوفر الجزيرة منشآت وكوادر قادرة على تطويرها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان نادي الجزيرة قد أعلن عن حملة التوعية المجتمعية الخاصة به، حيث وجه الدعوة للجميع في مجتمع أبوظبي ليقوموا بتقديم أفكارهم وآرائهم حول مستقبل النادي ليبقى المجتمع أساساً لكل ما يقوم به النادي من أعمال.

وكان معالي د. سلطان أحمد الجابر قد أكد في الملتقى الرمضاني لنادي الجزيرة في رمضان 2018 على ضرورة إعادة الهيكلة وإرساء أسس العمل المؤسسي ونظم الحوكمة والسعي لتطبيق الإدارة المالية المستدامة، مع التأكيد على أن يكون مجتمع أبوظبي المحور الأساس في فكر وجهود نادي الجزيرة الرياضي الثقافي.