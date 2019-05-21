كشافة دبي تشارك في حملة "رمضان أمان 8"

تحت رعاية سعادة اللواء متقاعد عبد الرحمن رفيع رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي وبمتابعة الأستاذة نورة المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة وبإشراف عام من الأستاذ خليل رحمة المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، شاركت مفوضية كشافة دبي في حملة "رمضان أمان 8" بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، وذلك من خلال توزيع وجبات إفطار على السائقين عند التقاطعات المرورية في إمارات الدولة قبيل أذان المغرب.

وشارك الكشافة في توزيع وجبات الطعام على الشائقين ضمن الحملة الهادفة للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة وخاصة في أوقات التي تسبق موعد آذان المغرب.

وأشاد اللواء عبد الرحمن رفيع بحملة "رمضان أمان 8"، مؤكداً أنها تعزز المسؤولية المجتمعية وترسخ ثقافة العطاء في المجتمع، وتعزز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن "رمضان أمان 8" حققت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً على مدى السنوات الماضية، مثمناً جهود الجهات المنظمة والداعمة للحملة.

وبدوره، أكد خليل رحمة المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي أن المشاركة في الحملة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية من جانب الحركة الكشفية في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع.