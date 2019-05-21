كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أطفال روضة في الإمارات يوزعون وجبات الإفطار على العمال

أطلقت روضة بريتش أورشارد حملة في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي والشارقة لتوزيع وجبات الإفطار للعمال وغيرهم من الصائمين بمساعدة الأطفال.

وأثبتت المبادرة – التي يطلق عليها Sharing is Caring – نجاحها، حيث يتطلع الأطفال إلى تعلم درس حيوي حول أهمية مساعدة الآخرين.

وتعاون الموظفون وأولياء الأمور والأطفال لوضع صناديق مكتظة بأطباق الإفطار مثل التمور واللبن والعصير والبسكويت والماء. ثم انطلقت قافلة لزيارة المساجد ومواقع البناء لتوزيع وجبات الطعام.

وكجزء من رؤيتها الخيرية، شاركت حضانة بريتش أورشارد أيضًا مع شركة يونيليفر العملاقة للسلع الاستهلاكية للتبرع بالملابس للمحتاجين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقالت الدكتورة فاندانا غاندي، مؤسسة ورئيسة حضانة بريتشارد أوركارد البريطانية: “عندما يتعلق الأمر بدروس الحياة مثل تعلم المشاركة والكرم، فإن القيام بذلك عملياً يترك بصمة أعمق على العقول الصغيرة”.

وأضافت: “كان من المشجع أن نرى أن الآباء يشاركون هذه المرة بنشاط أيضًا، حيث يدعمون أطفالهم لمساعدة الآخرين. أعتقد أن من المهم توعية الأطفال باحتياجات الأشخاص الأقل حظاً حتى يتمكنوا من النمو ليصبحوا أشخاصاً أكثر حساسية ويهتمون برفاهية الآخرين”.