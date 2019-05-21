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بالصور| احتفالات رمضان في قصر الحصن بأبوظبي
استضاف قصر الحصن احتفالا بشهر رمضان المبارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عرض الحدث في أقدم مبنى حجري في أبوظبي التقاليد الإماراتية الأصيلة بما في ذلك الرقص والألعاب.
وإلى جانب عروض الرقص الإماراتية التقليدية. كانت هناك أيضاً فعاليات حرفية وشرح لطريقة زراعة اللؤلؤ، كما أدى العازفون على العود فقرات مميزة طوال المساء.
قصر الحصن هو أحد المباني التاريخية الأكثر شهرة في أبو ظبي، حيث يعود تاريخ أجزاء من الموقع إلى ستينيات القرن التاسع عشر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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