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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فندق في دبي يعزز الحياة الصحية بين موظفيه بالتبرع بالدم
اختتم فندق ورزيدنس البستان، دبي، حملة التبرع بالدم الثالثة لموظفيه، وجاءت هذه الحملة عن جزء من “برنامج الوعي المسؤول” وتمشيا مع المسؤولية الاجتماعية للشركة.
وبالتعاون مع مركز دبي للتبرع بالدم، تهدف الحملة إلى غرس مفهوم العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك وتعزيز رسالة تبني أسلوب حياة صحي بين الوظفين.
وشاركت الإدارة العليا والموظفون في القضية الإنسانية وتم جمع 23 وحدة من الدم عبر الوحدة المتنقلة التي زارت العقار، بحسب موقع hoteliermiddleeast.
وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في الفندق: “خلال أشهر الصيف، تواجه مراكز التبرع بالدم عادة نقصًا في الإمدادات؛ وبالتالي، هناك حاجة إلى تنظيم المزيد من معسكرات التبرعات التطوعية هذه”.
وأضاف: “هذه الحملة هي طريقتنا لإنشاء مجتمعات أكثر قوة وفعالية من خلال كونها جزءًا من الأنشطة اليومية للمواطنين والمقيمين في هذا البلد، مع العلم أن الدم سيساعد على تغيير حياة شخص ما”.
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