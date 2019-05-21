الامارات | العفاسي يؤم المصلين بمسجد الشيخة هند بزعبيل ليلة 21 رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن العفاسي يؤم المصلين بمسجد الشيخة هند بزعبيل ليلة 21 رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن القارئ الكويتي الشيخ مشاري بن راشد العفاسي سيؤم المصلين ليلة 21 رمضان، بمسجد الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل.
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم إن مشاركة العفاسي تأتي ضمن فعاليات "رمضان دبي"، الذي تنظمه برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار "رمضان دبي تراحم وتعايش"، حيث تقام فعالية ملتقى راشد بن محمد الرمضاني في 25 مسجداً بدبي، وتستضيف 123 قارئاً من داخل وخارج الدولة، يمثلون كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي على مستوى دول الخليج والعالم العربي.
وذكرت أن ألفين و300 مصلٍ أدوا صلاة التراويح في المسجد خلف الشيخ إدريس أبكر، إمام جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي ليلة الرابع عشر من رمضان.
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