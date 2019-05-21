الامارات | مركز النقل المتكامل يطلق مبادرة لنقل السيدات إلى جامع الشيخ زايد لأداء صلاة القيام ليلة 27 رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز النقل المتكامل يطلق مبادرة لنقل السيدات إلى جامع الشيخ زايد لأداء صلاة القيام ليلة 27 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار المبادرات المجتمعية ضمن عام التسامح وتجسيدًا لروحانية الشهر الفضيل، نظم مركز النقل المتكامل بالتعاون مع جامع الشيخ زايد الكبير مبادرة لنقل السيدات بالحافلات العامة مجاناً لأداء صلاة القيام في جامع الشيخ زايد الكبير ليلة 27 رمضان 1440 هـ.

ستتواجد الحافلات أمام نقاط التجمع في بوابة الشرق مول وصالة الأفراح بالشهامة في تمام الساعة 10:00 مساءً وتنطلق في الساعة 11:00 مساءً. يمكن للسيدات صف سياراتهن الخاصة عند نقاط التجمع والتنقل بالحافلات إلى الجامع والعودة إلى نفس نقطة الانطلاق بعد الانتهاء من الصلاة في تمام الساعة 2:00 صباحاً، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع السيدات على استخدام وسائل النقل العام.

وعليه يرجـى التسجيل عبر التواصل بمركز الاتصال على الرقم المجاني80088888 أو عبر الموقع الإلكتروني لدائرة النقل – مبادرة رمضان: https://dot.gov.abudhabi في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

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علمًا بأنه سيتم توفير وجبة سحـور خفيفة للسيدات لتعزيز تجربتهن وخدمتهن على الوجه الأمثل.



