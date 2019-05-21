محمد بن بطي يستقبل وفداً من «أبوظبي للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد) استقبل معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، أمس، وفداً من شركة أبوظبي للتوزيع، ضم سعيد السويدي، مدير عام الشركة، ومحمد القبيسي، مدير دائرة الاتصال، وذلك في إطار التعريف بشركة أبوظبي للتوزيع وأقسامها المختلفة.

وقال سعيد السويدي، خلال اللقاء: «بالمياه والطاقة نحافظ على استمرارية مجتمعنا وأعمالنا، ونبذل قصارى جهدنا لتوصيل خدماتنا بالشكل الأمثل»، مشيراً إلى أن موظفي الشركة يعملون دائماً بروح الفريق الذي يتطلع دائماً لإيجاد طرق جديدة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع العملاء، وبصورة مستدامة.

وأضاف: «إن رؤية (أبوظبي للتوزيع) تكمن في أن تصبح الشركة ضمن أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال توريد وتوزيع المياه والكهرباء بحلول عام 2020»، مشيراً إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة هي: بناء شبكة توزيع ذكية ومتكاملة ومستدامة وملائمة للطلب الحالي والمستقبلي، وتوفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا، والسيطرة على شبكة التوزيع، وضمان الكفاءة التشغيلية في جميع الأوقات.

وأشار إلى أنه لتحقيق رؤية الشركة، فإن هنالك مجموعة من القيم الأساسية التي تبنيناها كمؤسسة وهي: الاهتمام والابتكار والقيادة والشفافية، والعمل بروح الفريق.

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