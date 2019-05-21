ولي عهد أبوظبي يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات ومالي

أبوظبي (وام) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية مالي في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية وتمويل المشاريع والتي تهدف إلى تعزيز وتأطير التعاون المشترك بين البلدين.

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري وقعها معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي وقعتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومذكرة الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين خلال شهر يناير الماضي ووقعها من جانب الإمارات، حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فيما وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من جانب جمهورية مالي معالي الدكتور بوبو سيسي رئيس الوزراء وزير المالية والصناعة.

ومن المتوقع أن يسهم الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، إلى جانب توفير إطار مالي وفني لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي التي تستهدف نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.

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