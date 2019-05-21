أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، الذي أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن المختطف الكوري الجنوبي في ليبيا.

وبحث سموه والرئيس الكوري، خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وسبل مواصلة تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد ورئيس كوريا الجنوبية يبحثان هاتفياً سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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