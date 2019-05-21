طحنون بن محمد يهنئ محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه

العين (وام) هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمناسبة عقد قران أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال سموه «أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة عقد قران أبنائه.. حمدان ومكتوم وأحمد.. متمنياً لهم حياة مليئة بالسعادة والهناء».

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