الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد، وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ووفود الدوائر والمؤسسات المحلية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من كل من معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعلي عبدالله الأحمد، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمر الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، راجين المولى أن يعيدها وأمثالها على الدولة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الدولة وشعبها ويديم الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

حضر الاستقبالات، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، استقبال الشيوخ وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع معالي أحمد حميد الطاير، وكبار المسؤولين، والعميد علي سعيد المطروشي، مدير إدارة امتثال المنشآت في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعجمان، وكبار الضباط وصف الضباط والأفراد، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الهيئة الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بالصحة والسعادة.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني من الشيوخ ورجال الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومديري الهيئات العاملة في إمارة عجمان والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وحمد بن غليطه الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطه، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أمس في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، ويسر الجنيدي المدير التنفيذي لقطاع منشآت التخزين في إينوك، وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي ويوسف علي مالك ومؤسس مجموعة اللولو التجارية.

كما تقبل سموه التهاني من وفد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وبنك الفجيرة الوطني، وجمعية بيت الخير وموظفي الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا الله العلي القدير بأن ينعم على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلات، الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وكبار المسؤولين في الحكومة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ومدراء الشركات والبنوك والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من ليام دوفي المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين والطاقم الطبي والإداري بالمستشفى.

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وعدد من المسؤولين.