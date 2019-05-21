حاكم عجمان يستضيف خاتمي القرآن من مركز «حميد بن راشد» على مأدبة إفطار

عجمان (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أبناءه خاتمي القرآن الكريم من مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، ووجه بصرف مكافأة مالية لهم.
وحث سموه أبناءه الطلاب، خلال اللقاء، على المداومة على مراجعة القرآن، وتحصيل علومه والالتزام بتعاليمه، باعتبار ذلك السبيل الأقوم للإنسان.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وجمع من الشيوخ والأعيان والمسؤولين.
وقدم حسين الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، في مستهل اللقاء، شرحاً حول مسيرة المركز وإنجازاته، موضحاً أن المركز احتفل حتى النصف الأول من عام 2019 بتخريج 99 حافظاً للقرآن من الذكور والإناث، ويدير 60 حلقة قرآن في 19 مسجداً في أنحاء عجمان ويضم ألفاً و135 طالباً وطالبة. واستمع سموه والحضور إلى شرح واف حول المشاريع المستقبلية التي يستعد لها المركز بدءاً من التحفيظ الذكي إلى إقامة وحدة تحفيظ في المنشآت الإصلاحية وبرامج نخبة الحفاظ بهدف رعاية الطلبة في مرحلة ما بعد حفظ القرآن. وتقدم الطلاب لسموه بجزيل الشكر على ما وفر لهم من رعاية واحتياجات، مثمنين أياديه البيضاء في خدمة القرآن تحفيظاً وترجمة وطباعة ونشراً.
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