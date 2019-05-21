«المركز الوطني»: الحالة الجوية السائدة طبيعية

أحمد مرسي (الشارقة)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، خاصة على بعض المناطق الداخلية والشرقية، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الداخلية.

وأكد المركز أن الحالة الجوية التي تعيشها البلاد خلال الفترة الحالية، تعتبر طبيعية تحدث بين الفترة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف، وخلال شهر مايو، إلا أنها تعتبر أكثر عمقاً هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، من حيث كمية الأمطار التي سقطت، والبرق والرعد الذي صاحبها.

وقال الدكتور أحمد حبيب، اختصاصي أرصاد جوية بالمركز: «إن المنطقة تتأثر بمرور منخفضات جوية علوية وسطحية قادمة من الغرب إلى الشرق، وخلال الأيام الثلاثة الماضية تأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بمنخفض جوي، صاحبته رياح جنوبية شرقية، عملت على تدفق كتلة هوائية دافئة رطبة قادمة من بحر العرب في اتجاه الدولة ونتيجة لوجود المنخفض، تكونت السحب وتطورت لركامية ماطرة على العديد من المناطق».

وأضاف أن الحالة الجوية التي تعيشها البلاد حالياً بدأت على المناطق الغربية للدولة ثم امتدت لأبوظبي والعين والمناطق الشمالية في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، ومعظمها شهدت سقوط أمطار متفاوتة، وأن الحالة الجوية اكتملت أمس - الاثنين - بسقوط أمطار غزيرة على الفجيرة، وأجزاء من أم القيوين.

وذكر أن اليوم - الثلاثاء ستكون هناك بعض السحب الركامية على الدولة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، إلا أنها ليست بالقوة التي كانت عليها خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة كانت أمس سجلت في منطقة «براكة» بالمنطقة الغربية، ووصلت لـ41.9.

وأفاد الدكتور أحمد حبيب بأن الجهات المتخصصة في الأرصاد تستطيع قياس الحالة الجوية على مدى خمسة أيام بصورة علمية سليمة، وتكون نسبة الصدقية فيها نحو 90%، كما ويمكن التوقع بالحالة الجوية على المدى البعيد لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع مثلاً وقراءة ماذا سيحدث؟ كما يتم إصدار توقعات شهرية كذلك بالحالات المناخية، وتتم الاستعانة بها للجهات المعنية.

ولفت اختصاصي الأرصاد الجوية إلى أن الوصف العام للحالة الجوية اليوم - الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، خاصة على بعض المناطق الداخلية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وسرعتها من 25 إلى 35، وتصل لنحو 50 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ س على اليابسة، خاصة مع السحب، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

وأشار إلى أن ارتفاع الموج في الخليج العربي وبحر عمان سيتراوح من 1 إلى 3 أقدام، وتصل سرعة الرياح بالعقدة من 1 إلى 3 أقدام.