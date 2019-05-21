سفراء «بالعلوم نفكّر» يفوزون بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك 12 شاباً إماراتياً من سفراء «بالعلوم نفكر» في مسابقة إنتل الدولي للعلوم والهندسة، التي تعد أكبر مسابقة علمية دولية للمدارس الثانوية في العالم، والتي أقيمت في مدينة فينكس في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.

وفاز مشروع «درع اللاجئين» لطالبات مدرسة المواهب في أبوظبي «ظبية الحوسني وريم الهاجري وآمنة المرزوقي وتحت إشراف داليا عيسى»، والذي يعمل على توفير مأوى آمن، سهل التركيب والنقل، ويتميز بمواصفات حماية عالية تفيد اللاجئين بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والأكاديمية الصغرى للعلوم في أوكرانيا تحت رعاية اليونسكو، وذلك تقديراً لأبحاثهم وعروضهم المميزة في مجال التنمية المُستدامة.

وقالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: أود أن أوجه جزيل الشُكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمهم اللامحدود للشباب في جميع المجالات وخاصة في مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وكذلك لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، ولجميع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على الثقة التي أولوها للشباب، وكذلك على رؤيتهم الثاقبة منذ انطلاق برنامج «بالعلوم نفكر» بهدف تحفيز الشباب، وتشجيعهم على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومن ثم تمثيل الدولة في المسابقات والمحافل الدولية، وها نحن اليوم نُحقق رؤيتهم ونفخر بشبابنا الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة عالميًا، بل وتحقيق الفوز في المسابقات الدولية.