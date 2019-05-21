بلدية رأس الخيمة تحدد اشتراطات عرض المأكولات خارج المطاعم

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة، ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لعرض المأكولات الخفيفة أمام واجهات المطاعم المختلفة خلال شهر رمضان المبارك. وفي مقدمتها حصول أصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية على تصريح إدارة الصحة العامة، بعد استيفائهم اشتراطات الصحة العامة.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، إن هناك عدة اشتراطات لحصول المنشآت الغذائية المتمثلة في المطاعم وغيرها لتصريح ببيع المأكولات الخفيفة خارج المحال خلال رمضان، وهي أن تكون حاصلة على موافقة إدارة الصحة العامة في البلدية واستيفائها الاشتراطات الصحية وملاءمتها الاستخدام المطلوب.

وذكرت أنه يجب على المنشآت التي تقوم ببيع المأكولات الخفيفة خارج المحال الالتزام بعدة أمور منها، وضع المأكولات داخل صندوق مغلق من جميع الجهات من مواد مصرح بها زجاج أو الومنيوم أو استانلس استيل، ويمنع الخشب والحديد، وأن يكون الصندوق أمام المحل بعيداً عن الأتربة والتلوث بعوادم السيارات ولا تتجاوز المسافة متراً واحداً من المحل، وألا يتعدى على الشارع العام مع الحفاظ بشكل يومي على نظافة الصندوق وأدوات العرض، وعدم استخدام منظفات الزجاج، وغيرها من المنظفات غير المناسبة للغذاء، والفصل بين مكان الاحتفاظ بالنقود والمأكولات المعروضة.

وأشارت إلى أن هناك اشتراطات خاصة بالمأكولات المعروضة منها يجب أن تكون من الفئة الخفيفة المقلاة وغيرها، كالسمبوسة والفلافل والباكورة والحلويات الهندية وغيرها، ومنع بيع الطبيخ، منها البرياني والهريس مع عرض المأكولات قبل وقت قصير من مواعيد الإفطار (ساعتين).

وأضافت الطنيجي ومن الاشتراطات ايضا:«أن يكون الزيت المستخدم لأغراض القلي جديداً وصالحاً للاستخدام غير المكرر، ولا تظهر عليه علامات الفساد وهي التغيير في اللزوجة والشوائب، وتغير لونه إلى الأسود مع الحفاظ على النظافة الشخصية والعادات الصحية».

وأوضحت أن هناك اشتراطات صحية متعلقة بالعاملين منها الحفاظ على الزي النظيف ومعدات الحماية الشخصية وهي القفازات وغطاء الشعر والكمامة، مع منع البيع والتداول بملابس البيت أو أي زي آخر، وفصل عمال تحصيل النقود عن تداول المأكولات.

وذكرت أن إجمالي عدد طلبات تصريح البيع خارج المحل خلال رمضان التي تم تسلمها العام الماضي 2018م يبلغ 31 طلباً تم قبول 22 طلباً منها، ورفض 9 طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتوقعت أن يصل العدد لمستوى العام السابق.