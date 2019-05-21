الهيئة العامة للطيران المدني تنفي سقوط طائرة في دبي

أبوظبي (وام) نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة أمس في دبي، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة فيما يلي نصه: «تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة أمس في دبي، وتؤكد أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد الهيئة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران».

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