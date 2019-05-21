محمد بن زايد وسعود القاسمي يشهدان محاضرة: "العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم الإثنين، محاضرة ألقاها جيم ماتيس وزير الدفاع الأميركي الأسبق بعنوان "أهمية العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية" وذلك في مجلس سموه بقصر البطين في أبوظبي.

شهد المحاضرة، إلى جانب سموهما، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور بوبو سيسي رئيس وزراء مالي وعدد من الشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات.

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وشدد وزير الدفاع الأميركي الأسبق على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تشكل الأنموذج الأفضل لشكل العلاقات التي تفرضها الأحداث في المنطقة والتي وصفها بأنها "شديدة التوتر"، مؤكداً أن الولايات المتحدة صلبة بما فيه الكفاية لمعاونة حلفائها في المنطقة.

وأرجع ماتيس "أغلب ما تشهده المنطقة من توترات سياسية وأمنية إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة في العام 1979". و قال: "على الرغم من الحساسية المفرطة للأوضاع السياسية منذ ذلك التاريخ، إلا أنني لمست وعياً سياسياً تاماً من دولة الإمارات ووضوحاً سياسياً لافتاً بشأن ما يجري في المنطقة ومآلاته".