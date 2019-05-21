محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من فخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة الذي أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن المختطف الكوري الجنوبي في ليبيا.

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وبحث سموه والرئيس الكوري، خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وسبل مواصلة تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.