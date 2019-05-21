كونتيننتال توقّع كراعي الإطارات الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019 في مصر

أعلنت ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذية للسيارات، اليوم عن توقيعها شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لرعاية بطولة كأس الأمم الافريقية توتال 2019 التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019. وتمتدّ مدة الاتفاقية لفترة خمس سنوات شاملةً حقوق الرعاية للدورتين التاليتين من البطولة بعد مصر والتي ستقام في الكاميرون وساحل العاج في العامين 2021 و2023 على التوالي.



وقال جون أندير غارسيا، المدير الإقليمي لشركة ’كونتيننتال‘ في أفريقيا والشرق الأوسط: "تعتبر أفريقيا من الأسوق الناشئة الرئيسية لعلامة ,كونتيننتال‘، ولا شك أيضاً أن كرة القدم تحتلّ شعبيةً كبيرة في القارة. وتعدّ بطولة كأس الأمم الإفريقية إحدى أكبر وأهم المسابقات الرياضية في القارة الأفريقية، ونهدف من خلال رعايتنا لهذه البطولة إلى تعزيز حضورنا في هذه السوق خلال السنوات القليلة القادمة. نحن فخورون بكوننا جزء من هذا المهرجان الكروي الكبير، ونتطلّع هذا العام إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع في مصر من خلال لغة كرة القدم العالمية. ".



وتشمل حزمة الحقوق أيضاً الرعاية الحصرية لعلامة ’كونتيننتال‘ لجائزة أفضل حارس مرمى‘ للبطولة. وبطبيعة موقعه خلف اللاعبين وكونه يمثّل خط الدفاع الأخير للفريق، فإن دور حارس المرمى في الحفاظ على سلامة المرمى ونظافة شباكه من الأهداف يعكس قيم السلامة المهمة لشركة ’كونتيننتال‘. وتتميّز علامة تصنيع الإطارات الألمانية بمساهماتها الكبيرة في تعزيز السلامة على الطرق لأكثر من 140 عامًا، وينعكس ذلك من خلال مبادرتها المتعلّقة بالسلامة والتي تحمل عنوان ’الرؤية صفر‘ (Vison Zero)، حيث تهدف إلى التخلّص كلّياً من مشكلة حوادث الطرق والوصول إلى مستوى صفر وفيات، صفر إصابات وصفر حوادث على الطرقات.



من جهته، قال السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع ’كونتيننتال‘ ويشرّفنا أن نرحّب برعايتهم الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم . تُؤكّد هذه الشراكة الجديدة مدى أهمية البطولة ليس كأكثر فعاليات كرة القدم مشاهدةً في أفريقيا فحسب، بل بكونها أيضاً الحدث الرياضي الأول في القارة". واختتم أحمد، قائلاً: "نحن متفائلون جدًا من هذه الشراكة التي نتبادل من خلالها القيم العالية المشتركة ما بين الإتحاد و’كونتيننتال‘، وبفضل الشركة الألمانية العريقة، إننا متحمسون لإطلاق ’جائزة أفضل حارس مرمى‘ في نسخة هذا العام من البطولة".

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قال إدريس آكي، رئيس قسم كرة القدم الإفريقية في لاجاردير سبورتس، الشريك الحصري للتسويق التجاري للإتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF): "نحن سعداء بالشراكة مع كونتيننتال من أجل إلهام وإشراك المزيد من المشجعين في بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال خلال السنوات الخمس القادمة. تتمتّع شركة تصنيع الإطارات العالمية، كونتيننتال، بتاريخ طويل في دعم رياضة كرة القدم وشغف بالفوز وهذا ما يجسد روح كرة القدم الأفريقية".



وتساهم هذه الرعاية بتعزيز استراتيجية ’كونتيننتال‘ بدعم ورعاية النشاطات الرياضية وخاصةً على الصعيد الإقليمي. وتتطلّع الشركة من خلال رعايتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية إلى التواصل مع عملائها وشركائها وكافة شرائح المجتمع في مصر والقارة الأفريقية ومشاركتهم اللحظات المميّزة في دعم وتشجيع أفضل فرق ولاعبي كرة القدم الأفريقية خلال البطولة.