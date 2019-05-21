افتتاح مركز لياقة بدنية في نادي الوحدة برعاية فندق ام مكة من ميلينيوم

يقدم فندق ام مكة من ميلينيوم، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب مدينة مكة المكرمة، عروضًا خاصة بمناسبة حلول الشهر الكريم للضيوف والمعتمرين وزوار مدينة مكة.

رعى فندق ام مكة من ميلينيوم، فندق الخمس نجوم الفاخر والواقع في قلب مدينة مكة المكرمة، حفل افتتاح مركز جديد للياقة البدنية في نادي الوحدة من أجل ترويج وتعزيز نمط حياةِ صحي لدى الشباب والأجيال الجديدة، حيث سيفتح المركز الجديد أبوابه لخدمة المجتمع المحلي في مدينة مكة بهدف حث المزيد من الشباب على تبني أنشطة اللياقة البدنية في نمط حياتهم اليومي.

ويقدم الفندق في إطار تفعيل روح العطاء خلال شهر رمضان المبارك مساهمته نحو المجتمع المحلي في مكة عبر رعايته لافتتاح مركز اللياقة البدنية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود وعددٍ رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية الهامة.

وقال محمد عبد الفتاح، المدير العام في فندق ام مكة من ميلينيوم: "يشرفنا بأن نكون جزءًا من افتتاح مركز اللياقة البدنية الجديد، حيث يجب أن يكون النمو الصحي لشبابنا وللأجيال الجديد أولى أولياتنا مع تنامي ظهور العديد من الظواهر التي تؤثر فيهم وفي أسلوب حياتهم باستمرار مثل الإدمان على ألعاب الكمبيوتر ومنصات التواصل الاجتماعي. وإننا نشجع الناس من كافة الأعمار على تبني أنشطة اللياقة البدنية في حياتهم اليومية بل وتجاوز ذلك من خلال المشاركة في المنافسات الوطنية والعالمية حتى يأخذ الأفراد دورهم ويتحملوا جزءًا من المسؤولية في تحقيق أهداف رؤية 2030".

كما يقوم فندق ام مكة من ميلينيوم بمهمةٍ لا تقل أهميّة عن مساهمته عبر تقديم خدمات الضيافة العالمية الطراز لزوار مكة المكرمة وللحجاج والمعتمرين بشكل رئيسي، حيث إن هذه المهمة متأصلة في تاريخ مدينة مكة القديم والمعاصر. ويوفر الفندق 785 غرفة وجناحًا تتميز بتصاميمها الأنيقة وبما تتضمنه من أحداث التقنيات ووسائل الراحة. كذلك يقدم الفندق لضيوفه وصولًا سهلًا إلى المسجد الحرام حيث لا يبعد عن المسجد سوى دقائق من القيادة في السيارة.