الامارات | بلدية أبوظبي تزيل القوارب المهملة من الميناء

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تزيل القوارب المهملة من الميناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة أبوظبي، حملة شاملة استهدفت تخليص منطقة ميناء زايد في أبوظبي من جميع المشوهات، بما فيها المركبات والقوارب المهملة.

وتأتي الحملة ضمن إطار الاستعدادات الهادفة إلى تحسين المنطقة وتطويرها، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي كجزء من الواجهة البحرية الغربية لمدينة أبوظبي.

على الصعيد ذاته، سلمت البلدية خلال الحملة إخطارات عدة للمستفيدين من المستودعات المنتشرة في منطقة ميناء زايد، ووجهت المزيد من الإنذارات إلى ملاك المركبات والقوارب المهملة، حيث أسفرت الحملة عن إخطار 222 مستودعاً، وإخطار 159 قارباً مهملاً، وسحب 35 مركبة مهملة، وإنذار 49 مركبة مهملة، وسحب 11 قارباً مهملاً.