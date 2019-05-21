الامارات | «رمضان بلا حوادث» تقدم وجبات للسائقين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان بلا حوادث» تقدم وجبات للسائقين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت شرطة دبي مبادرة إفطار صائم، حيث وزعت وجبات طعام على السائقين في إمارة دبي، في إطار حملة التوعية المرورية الموحدة الثانية «رمضان بلا حوادث»، التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالمجلس المروري الاتحادي، والإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة.

وأكد رئيس قسم التوعية من الجريمة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، المقدم محمد سالم المهيري، أنها تأتي في إطار فعاليات الحملة المرورية الهادفة إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، ضمن نطاق مبادرات قطاع المرور، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وأشار إلى أن مبادرة إفطار صائم تهدف إلى توزيع وجبات الطعام على السائقين العائدين إلى منازلهم قبل ربع ساعة من موعد الأذان، وذلك في إطار توعيتهم بمخاطر السرعة، لاسيما قبيل موعد الإفطار، الذي يُسارع فيه السائقون للعودة إلى منازلهم، وهو ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية. الجدير ذكره، أن حملة «رمضان بلا حوادث» تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الدولة، ورفع مستوى الالتزام بقوانين السير، ونشر الوعي المروري بين السائقين خلال شهر رمضان المبارك.