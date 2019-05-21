الامارات | محاكمة أوروبي أصدر شيكاً دون رصيد

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة أوروبي أصدر شيكاً دون رصيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية متهم من جنسية دولة أوروبية، قام بتحرير شيك دون رصيد بقيمة مليون و360 ألف درهم لشركة عقارية، ومحكوم عليه بغرامة 30 ألف درهم.

وخلال الجلسة، أكد المتهم أنه حرر الشيك كأداة ضمان لسداد أموال الشركة العقارية، مشيراً إلى أن ذلك كان قبل خمسة أعوام، وأنه سدد 70% من المبلغ المستحق للشركة، مشيراً إلى أن الشركة الشاكية استغلت الشيك، ورفعت دعوى قضائية ضده، ما ترتب عليه سجنه وإنهاء خدماته من عمله، مطالباً باستخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة معه، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم للنظر في القضية، لجلسة التاسع من يونيو المقبل.