الامارات | 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة تضيفها «كهرباء دبي» إلى شبكتها

شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة تضيفها «كهرباء دبي» إلى شبكتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أنها ستضيف 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكتها، من خلال المشروع الثاني ضمن المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

من ناحية أخرى، زار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، المشروع الثاني في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعمل بقدرة 300 ميغاواط، ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميغاواط، ذلك لمتابعة تقدم المشروع الذي سيتم تشغيله أواخر يونيو المقبل.

وتنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي المشروع وفق نظام المنتج المستقل، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة كهرباء فرنسا «إي دي إف»، عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها.

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ويجري بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط وبتقنية الألواح الكهروضوئية، على ثلاث مراحل، حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تراوح بين 20 و30% مقارنة بالتركيبات الثابتة. وسجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لهذه المرحلة من المجمع، بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت أميركي للكيلواط/‏ ساعة بنظام المنتج المستقل.

وقد بدأ العمل بالمشروع الثالث بقدرة 300 ميغاواط في بداية هذا العام، وسيتم تشغيله في عام 2020.

وتم تشغيل المشروع الأول بقدرة 200 ميغاواط في مايو 2018، ويمتاز بالتقنيات المبتكرة التي تشمل استخدام أكثر من 800 ألف خلية شمسية تتميز بتقنية التنظيف الذاتي بوساطة الروبوتات، بما يعزز كفاءتها. ويوفر الطاقة النظيفة لنحو 60 ألف مسكن، ويقلل 270 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وبدأت المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 13 ميغاواط في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية بالكامل في 2020. وتعد المرحلة الرابعة من المجمع أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميغاواط.