الامارات | اللجنة العليا لانتخابات «استشاري الشارقة» تبحث تنظيم العملية الانتخابية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لانتخابات «استشاري الشارقة» تبحث تنظيم العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث الاجتماع الأول للجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خطة العمل وآلية سير العملية الانتخابية للدورة الحالية، وأبرز المهام وسبل تعزيز المسيرة البرلمانية للإمارة.

وشكرت اللجنة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الدائم وحرصه على ترسيخ مبدأ الشورى، ومواصلة العملية الانتخابية، لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، ما ينعكس على مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة، أمس، في مكتب سمو الحاكم، بموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2019.

وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم، المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار، وحضره أعضاء اللجنة: رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية، القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، ورئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، سالم محمد النقبي، وأمين عام المجلس التنفيذي، المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن خلف، والعقيد عمر سلطان أبو الزود، ممثلاً عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأمين عام المجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان، ويوسف حسن آل علي، مقرراً للجنة.

وناقش أعضاء اللجنة إحصاءات انتخابات المجلس الاستشاري التي عقدت خلال الفترة من 2015 – 2016، وكللت بنتائج إيجابية، عكست نضج التجربة البرلمانية لأبناء الإمارة، وأسهمت في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.

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كما تم استعراض أهم اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الواردة في المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته. وبحث الأعضاء تشكيل اللجان الفرعية للجنة العليا للانتخابات، التي تتكون من لجنة إدارة الانتخابات، واللجنة الإعلامية، واللجنة الأمنية، ولجان الدوائر الانتخابية.

وأكد المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار، حرص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تنظيم العملية الانتخابية بشفافية ودقة، وتسهيل مجرياتها وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يحقق أهدافها، ويعزز مسيرة التنمية السياسية في إمارة الشارقة. وأعرب عن بالغ تقديره لاستجابة المواطنين من مرشحين وناخبين، ومشاركتهم في العملية الانتخابية خلال الدورة الماضية، التي تعكس وعيهم وحرصهم على المشاركة في صنع القرار، داعياً إلى المزيد من التفاعل والمشاركة في الدورة الحالية.

في نهاية الاجتماع، تباحث أعضاء اللجنة حول البرنامج الزمني المقترح للانتخابات خلال السنة الحالية. يذكر أن انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي تعقد كل أربع سنوات، ترسخ أهمية جعل المواطن جزءاً من عملية صنع القرار، كما أنها تحاكي ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة من تطور وتقدم في كل المجالات التنموية.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الماضية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 67% على مستوى الإمارة، وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 24 ألفاً و952 ناخباً، وعدد الذين صوتوا 16 ألفاً و696، افرزوا 21 فائزاً من 195 مرشحاً.

نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الماضية لـ«استشاري الشارقة» بلغت 67% على مستوى الإمارة.