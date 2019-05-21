الامارات | سقوط خيمة إفطار صائم في الفجيرة بسبب الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط خيمة إفطار صائم في الفجيرة بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقطت خمية إفطار صائم تابعة لمؤسسة خيرية بالفجيرة، أمس، قبل موعد الإفطار بأربع ساعات، بسبب قوة الرياح، وغزارة الأمطار التي هطلت على الإمارة والمناطق الشرقية، لليوم الرابع على التوالي، مصحوبة ببرد، ولم تقع أي أضرار بشرية.

كما أدى هطول الأمطار إلى انخفاض درجات الحرارة، وجريان الأودية والشعاب الجبلية، ما تسبب بصعوبات في تنقل أهالي المناطق الجبلية، كوادي سهم، ومنطقة الفرفار، ومربض، لقطع الأودية والشعاب الطرق الرئيسة المؤدية إلى منازلهم.

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وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عدم تسجيل أي حوادث مرورية، باستثناء حوادث بسيطة، تنتج دائماً بفعل تكدس المركبات في الطرق، بسبب تراكم المياه في الشوارع.

ودفعت بلدية الفجيرة بجميع آليات الشفط المتوافرة لديها، للتخلص من المياه المتراكمة، لتسهل حركة المرور، خصوصاً في الشوارع الحيوية، كما تمكنت الفرق الميدانية التابعة للجنة الأزمات والطوارئ في بلدية مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة من شفط تجمعات مياه الأمطار من طرق المدينة.

وأشادت مدير بلدية خورفكان، المهندسة فوزية القاضي، بدور لجنة الأزمات والطوارئ في البلدية، ومستوى الجاهزية الذي تتمتع به، إذ إنها مجهزة بأحدث أجهزة الرصد لحالة الطقس، لربطها مع الأرصاد الجوية وشرطة خورفكان والدوائر الحكومية، الأمر الذي سهل على اللجنة مراقبة الأحوال الجوية في المدينة.