محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء مالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، معالي بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حاليا.

وبحث سموه ورئيس وزراء جمهورية مالي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في آفاق أرحب للتعاون المستقبلي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بزيارة رئيس وزراء مالي، معرباً عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حريصة على دعم جهود التنمية والبناء والتطوير في القطاعات الحيوية في الدول الشقيقة والصديقة لما فيه خير شعوبها وتقدمها.

وقال سموه إن نهج التعاون مع الشعوب والدول الصديقة لتحقيق تقدمها ونهضتها يعد من المكونات الأساسية للإرث الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي وضع حجر الأساس لقاعدة العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتمضي دولة الإمارات قدماً وفق هذا النهج الأصيل.

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من جانبه، أعرب معالي بوبو سيسي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق علاقات التعاون مع الدولة بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المتبادلة.

وثمن معالي رئيس وزراء جمهورية مالي، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمشاريع التنموية والإنسانية في بلاده، مشيداً بمبادرات الإمارات ودورها في تكريس قيم التسامح والتعايش والسلام وتعزيز الأمان والتنمية والبناء لشعوب المنطقة والعالم. وقال إن دولة الإمارات تبقى واحة خير وسلام وعطاء للبشرية.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، حرصهما المشترك على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين والبناء على تلك العلاقات المتميزة التي تجمعهما من خلال دعم مختلف جوانب ومسارات التعاون خاصة التجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين وتعزز مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومن جانب جمهورية مالي معالي سانبو واغي وزير الطاقة والمياه و معالي ليلنتا حواء باه وزيرة المعادن و البترول و سعادة بوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة.