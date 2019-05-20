ظريف لترامب: جرب إظهار الاحترام لإيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ظريف شدد من قبل على أن بلاده لا تريد الدخول في حرب

ندد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بتعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرها "تلويحا بالإبادة"، وحذره من توجيه أي تهديد لبلاده.

ومع تصاعد الاضطرابات بين البلدين، نشر ترامب تغريدة الأحد، قال فيها: "إذا أرادت إيران القتال، فستكون هذه نهايتها الرسمية".

وقال ظريف إن ترامب عليه أن يعي التاريخ، "فالإيرانيون صامدون على مر قرون أمام كل المعتدين الذين مروا بها... جرب إظهار الاحترام، فهو أمر ناجح."

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات في منطقة الخليج في الأيام الأخيرة.

وتعتبر تغريدة ترامب تحولا في لهجته تجاه إيران، بعد محاولاته مؤخرا تجنُب الصراع العسكري. وعندما سأله صحفيون الأسبوع الماضي إن كانت الولايات المتحدة ستحارب إيران، قال: "أتمنى ألا يحدث ذلك".

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وتأتي تهديدات ترامب لإيران بعد ساعات من إطلاق صاروخ في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، استهدف مبنى يبعد نصف كيلومتر عن السفارة الأمريكية.

وأجلت الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين من بعثتها الدبلوماسية بسبب "تهديدات خطيرة" من القوات التي تدعمها إيران في العراق.

وكتب وزير الخارجية الإيراني تغريدة الاثنين، قال فيها إن الرئيس الأمريكي "منقاد لفريق حرف الباء"، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي (جون) بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين (نتنياهو)، وولي العهد السعودي (محمد) بن سلمان.

وتابع في التغريدة: "ترامب يأمل في أن يحقق ما فشل فيه معتدون مثل الإسكندر الأكبر وجنكيز خان. الإيرانيون صمدوا على مدار قرون في وجه المعتدين الذين مروا عليهم. الإرهاب الاقتصادي والتلويح بالإبادة لن يضعا نهاية لإيران."

وكان ظريف قد شدد السبت الماضي على أن إيران لا ترغب في دخول حرب.