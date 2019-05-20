"اللوفر أبوظبي" يستقبل عشرة آلاف زائر في اليوم العالمي للمتاحف

استقبل متحف اللوفر أبوظبي أمس حوالي 10 آلاف زائر في إطار احتفال المؤسسات الثقافية حول العالم تزامناً باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وتنوع الزوار ما بين أطفال وعائلات من مواطني دولة الإمارات ومقيمين وسائحين من مختلف الدول.

وكان المتحف فتح أبوابه أمس حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل متيحاً المجال للزوار للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة ولزيارة قاعات عرضه ومعارضه العالمية ولاسيما معرض "رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنية من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر" الذي تم اختتامه يوم السبت الماضي.

يذكر أن المتحف اللوفر أبوظبي كان استقبل أكثر من مليون زائر في السنة الأولى التي تلت افتتاحه مما جعل منه وجهة ثقافية بارزة للمقيمين في الدولة وزائريها على حد سواء.

وتقوم رسالة اللوفر أبوظبي على بناء بيئة ثقافية مميزة داخل الإمارات وخارجها وعلى إعادة تحديد الدور التقليدي الذي لعبته المتاحف من خلال إيجاد مساحة تسمح للزوار بلقاء أصدقائهم وقضاء الوقت مع عائلاتهم.

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