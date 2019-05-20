ساندرا هاملتون نائباً لرئيس شؤون نجاح العملاء في كومڤولت

أعلنت "كومڤولت" الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول النسخ الاحتياطي واستعادة وأرشفة البيانات المؤسسية والسحابة، عن تعيين ساندرا هاملتون في منصب نائب الرئيس لشؤون نجاح العملاء، حيث ستتولى قيادة مهام هندسة الأنظمة والخدمات المهنية وفرق الدعم الخاصة بالشركة، بما يعزز من مبادرات خدمة العملاء والتفاعل معهم ودعمهم على امتداد دورة خدمة العميل.

وتمتد خبر هاملتون عقوداً من النجاحات التحويلية والخبرة في مجالات استراتيجية الأعمال والإدارة المالية، فضلاً عن مهاراتها الواسعة وخبرتها المتمحورة حول العميل عبر شرائح الجمهور الداخلية والخارجية ضمن البيئات عالية التنوع.

وستعمل هاملتون مع "كومڤولت" على تعزيز تجربة العميل ونجاح محفظة الحلول الخاصة بالشركة، إضافة إلى أنها ستتولى مسؤولية إدارة الدورة المتكاملة لدعم الاعتماد المتنامي لعمليات الترخيص القائمة على الاشتراك للشركة إلى جانب نماذج التسعير المرنة.

وشغلت هاملتون عدة مناصب إدارية خلال علمها، كان أخرها إدارة فريق نجاح العملاء لدى شركة "بابيت"، والذي ضمّ فرق الخدمات الفنية السابقة للبيع والتسليم اللاحق للبيع وعمليات الدعم والتجديد والتمكين المباشر وغير المباشر وتثقيف العميل.

وأمضت هاملتون قبل ذلك حوالي عشرة أعوام في قيادة عمليات التخطيط واستراتيجية الانطلاق في السوق لفريق الخدمات العالمية لدى شركة "إي إم سي"، بصفتها مديرة الوحدة الاستشارية في الشركة، كما شغلت منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة الاتصالات والتقنيات المتقدمة التابعة لـ "أكسنتشور".