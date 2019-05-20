الإعلان عن النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي 6 ديسمبر 2019

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن تفاصيل النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي والذي سيقام في العاصمة أبوظبي يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الثامن والأربعين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بخيمة بجزيرة الحديريات يوم الاحد الموافق 19-مايو 2019 بحضور سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي والسيد عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في’ أدنوك‘.

وشهد المؤتمر الإعلان عن رفع القيمة الإجمالية للجوائز والتي بلغت 388,000 ألف دولار أمريكي، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كم، كما سيشهد الماراثون سباقات مجتمعية مصاحبة للحدث لمسافات 10 و 5و 2.5 كم.

كما ستشهد النسخة الثانية إقامة فعاليات القرية الرياضية المصاحبة للماراثون في مجمع’ أدنوك ‘المجاور لمبنى المقرّ الرئيسي لشركة’ أدنوك‘– والذي يعد معلماً بارزاً في العاصمة أبوظبي، حيث ستحتضن القرية مجموعة متنوّعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والهادفة لتحفيز العوائل وكافة فئات المجتمع لإعلاء الممارسة الرياضية وجعلها نمط الحياة الصحية.

في المقابل أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك عن خصومات كبيرة بنسبة 30% لجميع من يرغب في المشاركة بسباقات الماراثون، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني www.adnocabudhabimarathon.com/register-now/ قبل 31 مايو 2019، حيث تبلغ القيمة المالية للمشاركة في الماراثون لمسافة 42.2 كم ( 350 درهم) ، في حين تتراوح قيمة المشاركة في السباقات المجتمعية 50 و 75 درهما لسباقي 2.5 و 5 كم و 150 درهما لسبق الـ10 كم، كما سيحصل كل عدّاء على قميص وميدالية خاصّة بالماراثون مجاناً.

في المقابل أعلنت اللجنة المنظمة عن البرنامج التدريبي المصاحب للماراثون والذي يتضمن حصص تدريبية، للمشاركين بكافة السباقات، حيث انطلق البرنامج في 6 مايو، بواقع كل يوم اثنين من الساعة 9:30 مساءً لغاية 10:30 مساءً طيلة شهر رمضان المبارك وذلك في جزيرة الحديريات، فيما ستقام بعد عطلة عيد الفطر، حصص تدريبية أسبوعية يوم الاثنين الساعة 6:15 صباحاً، في حين ستقام حصص إضافية كل يوم أربعاء، وذلك ابتداء من 5 يونيو في ’مدينة زايد الرياضية‘ من الساعة 7:45 مساءً لغاية 9:00 مساءً.

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وتقام الحصص باشراف المدرب الشهير يوسف رشدي عضو الاتحاد الأمريكي لألعاب المضمار والحائز على العديد من الألقاب من جوائز لبطولات الجري لمسافات طويلة، وهو المدرّب الرسمي لـ’ماراثون أدنوك أبوظبي‘.

كما سيشهد شهر سبتمبر القادم إطلاق برنامج تدريبي يلبي احتياجات جميع العدائين من مختلف القدرات والمهارات، بحيث تتيح فرصاً أكثر أمام عموم المجتمع للمشاركة في السباق القصير لمسافة 2.5 كم، وسباقي 5 كم و10 كم، والتي هي بمثابة سباقات تمهيدية للسباق الرئيسي للماراثون، كما ستتوفر برامج تدريبات لياقة بدنية بشكل خاص للتوافق مع متطلبات الحدث.

من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي: "يمثل الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي والكشف عن رفع القيمة الاجمالية لجوائز الحدث، المكانة المرموقة للحدث ومدى النجاحات الواسعة التي رافقت النسخة الأولى، وما جسدته من تفاعل كبير ومشاركة مميزة بجانب الصور والمشاهد الرائعة التي عكست حالة التعايش بسلام ومحبة بين جميع الجنسيات على أرض دولة الإمارات."

واضاف : "نفخر بتنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي بتاريخ 6 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والاربعين وعام التسامح، وتمثل مناسبة مهمة لتفاعل كافة فئات المجتمع بالحدث والعمل على ترجمة خططنا الطموحة لترسيخ دور واهمية الرياضة وجعلها نمط الحياة اليومية، مشيدا بالشراكة مع أدنوك ودورها الكبير في تحقيق عوامل النجاح للماراثون الذي سيقام وسط مشاركة عالمية وحضور قوي من المحترفين والهواة وعموم فئات المجتمع في البرنامج المصاحب للماراثون، بما يدعم مكانة الدولة وأبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة."

وتابع : "ندعو كافة افراد المجتمع للتسجيل المبكر وفق السباقات المتنوعة والتي تناسب جميع الاعمار والمستويات والاستفادة من الخصومات قبل 31 مايو الجاري، والانخراط في البرامج التدريبية الاسبوعية، ورفع مستويات لياقاتهم البدنية، تمهيداً للمشاركة وعكس الصورة المثالية والمتقدمة لمجتمع أبوظبي."

من جهته قال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في ’أدنوك‘: " لقد ظلت أدنوك على الدوام ملتزمة بالقيام بدورها في توفير الطاقة للحياة، ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة لإمدادات الطاقة التي توفرها أدنوك في ازدهار وتطور دولة الإمارات، فالطاقة التي توفرها أدنوك تعتبر القوة الدافعة والمحفزة لكل ما نشهده من تطور وتقدم في كافة مجالات ومناحي الحياة، ونحن نفتخر في أدنوك كوننا الراعي الرئيسي لماراثون أدنوك أبوظبي، لأنه حدث رياضي استثنائي قائم على الطاقة الإيجابية."

واضاف: "لقد حرصت أدنوك على توفير كافة السبل لدعم هذا الماراثون الاستثنائي، وفي إطار هذا الالتزام شهد "مجمع أدنوك" خلال الأشهر الـ 12 الماضية عملية تجديد واسعة النطاق لإنشاء واحدة من أفضل بيئات العمل لكوادرنا العاملة، وتوفير تجربة متميزة لا تضاهى للضيوف والزوار. ويسعدني اليوم أن أعلن أنه سيتم خلال العام الجاري استضافة "قرية ماراثون أدنوك" أو "منطقة أدنوك للطاقة" داخل "مجمع أدنوك" الجديد، بما يوفر تجربة متميزة للرياضيين، وأسرهم، ومجتمع الإمارات بأكمله."