أمطار وجريان أودية وبرد في مناطق متفرقة بالدولة

مكاتب الاتحاد (إمارات الدولة)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة مع جريان أودية، فقد هطلت أمطار رعدية غزيرة وسقوط برد أحياناً، على بعض مناطق الفجيرة، ووادي مي، ومربح.

كما شهدت مناطق رافاق، والحويلات ووادي القور برأس الخيمة، وخورفكان بإمارة الشارقة، ورزين، وطريق أبوظبي العين، والمفرق والشوامخ والمناطق المجاورة لأبوظبي، وعلى طريق أبوظبي طريف، والشوامخ، والرويس والمرفأ بمنطقة الظفرة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وشهدت مدينة العين هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وانخفاض في درجات الحرارة.

وأدت حالة عدم الاستقرار الجوي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1500 متر أحياناً، بفعل الرياح الجنوبية الشرقية النشطة السرعة، وبلغت سرعتها إلى 50 كم /‏س، وكانت مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والساحلية من الدولة من الساعة الواحدة، وحتى السابعة مساء أمس، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وأشار المركز إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يعمل على تدفق كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب، يصاحبها امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، يؤدي إلى تدفق السحب من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية وتتكاثر السحب على الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة من حين إلى آخر على مناطق متفرقة، تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً مع هبات رياح نشطة.

واستمر تدفق السحب نحو الدولة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة، مصحوبة بسقوط الأمطار من حين إلى آخر خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، وتوقع المركز أنه خلال الفترة من اليوم الاثنين إلى الأربعاء، ونتيجة لزيادة تدفق الهواء الرطب من بحر العرب تعمق الحالة الجوية حيث يزداد معها تكاثر السحب كما يتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، وتتركز على المناطق الداخلية والعين والمناطق الشرقية وتمتد أحياناً على بعض المناطق الساحلية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع حدوث البرق والرعد أحياناً، وتقل كميات السحب تدريجياً من يوم الخميس، وستكون الرياح خلال هذه الفترة معتدلة السرعة تنشط مع السحب الركامية تؤدي إلى اضطراب موج البحر، ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

ودعا المركز قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار، وجريان بعض الأودية، كما دعا إلى عدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه من حين إلى آخر في الخليج العربي وبحر عمان.