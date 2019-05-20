كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما فائدة عرض محتوى الوجبات من السعرات الحرارية في مطاعم دبي؟

أعلنت بلدية دبي أنه يتعين على جميع المطاعم في الإمارة عرض محتوى السعرات الحرارية لجميع وجباتها للعملاء.

وستحتاج المطاعم والمقاهي التي تضم أكثر من خمسة منافذ إلى الالتزام بهذا التشريع قبل نوفمبر 2019، في حين أن جميع المطاعم الأخرى لديها مهلة حتى يناير 2020 لتطبيق ذلك. وتأتي هذه الخطوة نتيجة لجهود بلدية دبي لتحسين صحة السكان وتشجيع المطاعم على تقديم قوائم أكثر مغذية.

وقال داود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: “مبادرة بلدية دبي هي إلزام المؤسسات الغذائية بالشفافية الكاملة في الإعلان عن السعرات الحرارية على جميع الأطعمة لمنح المستهلكين القدرة على اختيار الطعام الذي يناسب وضعهم الصحي”.

وأضاف “إنه برنامج مبتكر لبلدية دبي ومن خلاله، ستشجع البلدية المطاعم على تقديم وجبات صحية ولذيذة للمستهلكين لتحقيق رؤية بلدية دبي المتمثلة في تطوير مدينة سعيدة ومستدامة”.

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وتنطبق القواعد على جميع المقاهي والمطاعم في دبي، وتهدف إلى تشجيع رواد المطاعم على التفكير بعناية أكبر في محتوى مأكولاتهم، والبحث عن خيارات أكثر ذكاءً وأكثر صحة. ويمكن للمقيمين رؤية المزيد من القوائم التي تقدم محتوى من السعرات الحرارية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تقديم جميع المطاعم للمعلومات بحلول يناير من العام المقبل، بحسب موقع واتس أون.

وأظهرت الدراسات أن نسب البدانة مرتفعة في الإمارات، خاصة مع جيل الشباب. وأثار الأطباء المخاوف وشهدت البلاد زيادة في البرامج المتعلقة بالصحة والتمارين الرياضية خلال السنوات الخمس الماضية.