كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وجبة إفطار مميزة في متحف الخدع البصرية بدبي

استحوذت روح شهر رمضان المبارك على متحف الخدع البصرية في دبي مع مشروع قانون مخصص لأنشطة ما بعد الإفطار للعائلة والأصدقاء.

ويحتفل متحف الخدع البصرية في دبي بأول شهر رمضان من خلال الديكور ذي السمات الدعائية المستوحاة من الشهر المقدس إضافة إلى العديد من الأوهام البصرية الأكثر شعبية.

ويمكن للضيوف الدخول إلى Upside Down Room، حيث يبدو أن الزوار يقفون على سطح غرفة المعيشة، أو Ames Room، التي تشوه أطوال الضيوف ليبدو كل منهم أطول أو أقصر، وتتشكل من فوانيس عربية بالإضافة إلى أعمال فنية مستوحاة من الشهر الكريم.

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ومع شهر رمضان المرادف للعطاء والكرم، يمكن لضيوف متحف الأوهام في دبي شراء سلال مفعم بالحيوية مليئة بالخدع البصرية الصغيرة والألغاز والألعاب مقابل 375 درهم أو 415 درهم، بحسب موقع esquireme.

ويفتح المتحف يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى منتصف الليل طوال شهر رمضان، ويضم مجموعة من الخدع البصرية والعروض والألعاب التي تناسب الزوار من جميع الأعمار.

أسعار التذاكر للبالغين هي 80 درهماً و 60 درهماً للأطفال، في حين تتوفر تذاكر الباقة العائلية بسعر 225 درهم.