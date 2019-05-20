محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بالشهر الفضيل

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تبادل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.

وقد أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ وعدد من الحضور صلاة المغرب جماعة مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى أن يديم الصحة والسعادة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يحفظ شعبنا ودولتنا الحبيبة من كل سوء ومكروه ويديم على مجتمع الإمارات نعمة الأمن والأمان والتسامح.

وتناول صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيوخ والحضور طعام الإفطار إلى مأدبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة داعين المولى عز وجل أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال إنه قريب سميع مجيب الدعاء.