«التربية» تحذر من عدم التسجيل في «إمسات»

دينا جوني (دبي)

بدأت وزارة التربية والتعليم في حصر جميع الطلاب من المواطنين وغير المواطنين في المدارس الحكومية غير المسجلين بعد في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» حتى الآن، وذلك على الرغم من الدعوات المستمرة من قبل قطاع إدارة الاختبارات الوطنية والدولية في قطاع تحسين الأداء، للإدارات المدرسية بضرورة المتابعة مع طلبة صفوف الثاني عشر والحرص على أن يكونوا جميعاً مسجلين في الاختبار.

وعممت الوزارة أمس، على الإدارات المدرسية بضرورة التأكد من تسجيل الطلاب والعواقب التي تترتب على عدم التسجيل والمتمثلة بصعوبة حصولهم على مقاعد في الجامعات والبعثات بالنسبة للطلبة من المواطنين، كما أن مجمل الطلبة غير المسجّلين لن يحصلوا على درجة 10% من التقويم المستمر للفصل الدراسي الثالث في شهادة نهاية العام الدراسي 2018 - 2019.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب القبول في المدارس الثانوية الفنية، والتكنولوجيا التطبيقية، موجّهة الإدارات المدرسية إلى التعميم على من يلزم من الطلبة وتسهيل مهمة فريق الثانويات التطبيقية والفنية للاطلاع على مستجدات البرامج الأكاديمية. ويمكن التقدّم بطلب الالتحاق من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني عبر موقع ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أو الرابط الذي أرفقته الوزارة في تعميمها على المدارس، علماً بأنه يتوجب استيفاء عدد من الشروط مثل أن يكون من مواطني دولة الإمارات للذكور والإناث، واجتياز الصف الثامن بنجاح للطلبة الراغبين بالالتحاق بالصف التاسع، واجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية بنجاح، واجتياز الفحص الطبي. ويبدأ برنامج الدراسة في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من الصف التاسع وحتى نهاية الصف الثاني عشر وبإنجاز هذا البرنامج يمنح الطالب شهادة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وتبدأ الدراسة في الثانويات من الصف التاسع وتتضمن مواد أساسية ومواد تكنولوجية متخصصة ويتم تدريس جميع المواد باللغة الإنجليزية باستثناء التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية.

ويتوجب على الطلبة تعبئة الطلب الإلكتروني عبر موقع ثانوية التكنولوجيا التطبيقية واتباع التعليمات المدرجة فيه. وقد تأسس المعهد بنظام تعليمي تكنولوجي، مصمم حسب أرقى المعايير العالمية لتوفير الكوادر المواطنة من علماء ومهندسين تقنيين من الجنسين في سبيل الوصول إلى مجتمع الاقتصاد المعرفي.