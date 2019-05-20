تتويج أحمد مجان بالجائزة الدولية لتحدي المخترعين الأوروبي

ياش (وام) توج معالي ميخائيل آورل حاكم محافظة ياش الرومانية المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان بالجائزة الدولية الأولى لتحدي المخترعين الأوروبي الـ11 في حفل أقيم أمس بقاعة الأمراء بقصر الثقافة في ياش على هامش المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار بحضور 35 وفداً دولياً ومعالي البروفيسور بيتر فيزورانو رئيس تحدي المخترعين الأوروبي وعدد من مديري الجامعات. وتلقى أحمد مجان خلال الحفل تكريمًا من الدكتورة جيهان فرحات رئيسة المجلس المصري للابتكار والإبداع، ومن الروماني البروفيسور الكساندروف رئيس جمعية المخترعين في ياش، ومن جامعة بوخارست التقنية ومن المعهد الدولي ببخارست، ومن البرتغالي المهندس فراندو لوباس رئيس جمعية المخترعين البرتغاليين عضو الاتحاد الدولي للمخترعين ومن منتدى المخترعين العراقيين.

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