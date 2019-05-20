أبوظبي تستضيف المنتدى الحضري في فبراير 2020

أبوظبي (وام) أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن أبوظبي تهدف لأن تكون نموذجاً يحتذى به من خلال خلق توازن بين النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ووضع البيئة والحيوية الثقافية للتنمية الحضرية المستدامة في عين الاعتبار.

وقال الأحبابي، إن الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية الذي احتضنت أبوظبي النسخة الأولى منه مطلع أبريل الماضي نقل رسالة واضحة للعالم مفادها أن الوقت قد حان للمدن العربية لأن تبدي طموحها وتلعب دوراً مؤثراً وفعّالاً في الحوار العالمي حول كيفية مواجهة تحديات الاستدامة.

ونشرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات تقريراً يلخص نتائج الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية الذي نظمته بالشراكة مع المكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في المنطقة العربية وذلك تمهيداً للمنتدى الحضري العالمي العاشر.

وكانت أبوظبي قد احتضنت فعاليات النسخة الأولى من الملتقى مطلع أبريل الماضي جمعت خلاله 85 خبيراً في مجال التخطيط العمراني من المنطقة العربية ووفرت لهم منصة لمناقشة الفرص القائمة والتحديات التي تواجه المدن العربية بغرض طرحها في المنتدى الحضري العالمي العاشر المزمع انعقاده في العاصمة أبوظبي في فبراير 2020.

ويسلط تقرير الدائرة الضوء على 12 أولوية رئيسية نتجت عن فعاليات الملتقى حيث شكل «مختبر الأفكار» المحور الرئيسي وشكلت نتائج هذا التقرير خلاصة أفكار نخبة من خبراء التخطيط العمراني في المنطقة العربية ومزيجاً من الآراء المتوافقة حددت تلك الأولويات وفقاً لمحاور التنمية الحضرية المستدامة الأربعة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية).

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