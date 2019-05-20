عبدالله بن زايد: نحرص على تعزيز التعاون بين الإمارات والأردن

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن.

جرى خلال اللقاء -الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في ظل ما يجمع دولة الإمارات والأردن من علاقات تاريخية وثيقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أيمن الصفدي، مؤكداً على ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

من جانبه أكد معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين مشيداً بالجهود التي يقوم بها البلدان لتعزيز العمل العربي المشترك.

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