الامارات | منصور بن محمد يكرم جمعة الماجد شخصية العام الإسلامية والفائزين بجائزة دبي للقرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يكرم جمعة الماجد شخصية العام الإسلامية والفائزين بجائزة دبي للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رجل الاعمال الإماراتي جمعة الماجد بجائزة الشخصية الإسلامية للعام، وفقا لأختيار جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين.

وتم تكريم جمعة الماجد في احتفال كبير أقيم في غرفة تجارة وصناعة دبي مساء الأحد، بختام فعاليات دورة المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

ونال الماجد لقب شخصية العام، لخدماته الاجتماعية والتعليمية والتراثية، وجهوده في تأسيس المدارس الأهلية الخيرية، وكلية الدراسات العربية والإسلامية لأبناء دول الخليج وجمعية بيت الخير.

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وخلال حفل الختام كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم العشرة الأوائل في المسابقة التي شاركت فيها نحو 90 دولة وجمعية إسلامية بما فيها دولة الإمارات .

وأعلنت اللجنة المنظمة للجائزة فوز المتسابق الليبي معاذ بن حامد بالمركز الأول، ليحصل على مكافأة مالية 250 ألف درهم، بينما حل في المركز الثاني المتسابق المغربي، أحمد العشيري، والثاني مكرر إبراهيم معاذ من النيجر.

وحل رابعا أحمد بشير من الولايات المتحدة، ثم التونسي أيمن بن أحمد، والسوري عمر أحمد، في المركز السادس.

وجاء في المركز السابع عبدالعزيز شوكري من الجزائر، وفي المركز السابع مكرر كل من أحمد محمد من كينيا، وعبد الله خليفة من البحرين، وعبدالله السعوي من السعودية.