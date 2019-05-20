لم تتأثر بالأمطار.. استقرار أسعار الأسماك في سوق أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهدت بعض مناطق أم القيوين أمس هطول أمطار متوسطة وغزيرة في أوقات مختلفة، لم تؤثر على حركة الصيد، فقد شهدت أسعار الأسماك في سوق الإمارة استقراراً.

وبلغ سعر سمك «الصافي» من 80 إلى 120 درهماً للمن، و«الشعري العربي» 70 درهماً للمن، و«الهامور» 160 درهماً للمن، و«الجش النعيمي» 100 درهم للمن، و«الفرش» 80 درهماً للمن، و«البدح» 40 درهماً للمن، و«ينم» 40 درهماً للمن، و«الخباط» 40 درهماً للحبة، و«القابط» 60 درهماً للمن، «بنت النوخذا» 60 درهماً للمن، و«سلطان إبراهيم» 60 درهماً للمن، و«التونة» المستوردة 30 درهماً للحبة، و«النيسر» 20 درهما للمن، و«البسار» 40 درهماً للمن.

وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إن حركة الصيد طبيعية صباح أمس، لافتاً إلى أنها لا تتوقف إلا في حال وجود تحذيرات من الجهات المختصة نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي أو هبوب رياح شديدة، تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وأكد أن الجمعية في مثل هذه الأجواء، تتواصل مع الصيادين من خلال إرسال رسائل نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبلغهم بعدم الخروج إلى البحر وأخذ الحيطة والحذر، وتطلب منهم متابعة حالة الجو عبر النشرة اليومية التي يبثها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار إلى أن أسعار الأسماك في سوق أم القيوين، انخفضت بشكل كبير منذ عودة الشعري والصافي، مشيراً إلى أن الأعوام الماضية في شهر رمضان شهدت ارتفاعا في الأسعار نتيجة قلة الصيد، وعزوف بعض الصيادين عن الخروج إلى البحر بسبب الصيام، وارتفاع درجات الحرارة.