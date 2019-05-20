خادم الحرمين يستقبل عبدالله بن بيه

جدة (وام) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بقصر السلام في جدة أمس، معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وعدداً من أعضاء المجلس. ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فيما حمله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لسموه.

وتم خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية.

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