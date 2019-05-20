الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ووفود الدوائر والمؤسسات المحلية بحكومة الشارقة.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، تهاني قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني رئيس الكنائس الأرمينية بجمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، بشهر رمضان الفضيل، متمنين أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات الرخاء، وأن يعم السلام كافة دول العالم.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة مع قداسته الأحاديث الودية حول الجهود المبذولة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في نشر ثقافة التسامح واحترام العقائد بين الشعوب وحثها على التعايش في أمن واستقرار ورخاء وسلام، مؤكداً سموه عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا بوجه عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وتسلم سموه بهذه المناسبة هدية تذكارية من قداسة الكاثوليكوس.

وقدم قداسة الكاثوليكوس كاريكين الثاني شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة الفرصة للقاء سموه، مثمناً جهوده في نشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب.

حضر الاستقبالات الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر مساء أمس، الشيوخ وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات مع كبار رجالات الدولة والمسؤولين ورجال الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومديري الهيئات العاملة في إمارة عجمان.

وتلقّى سموهما كذلك التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وموظفي المؤسسة، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني من الشيوخ والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذي أعربوا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، فيما بادلاهم سموهما التهاني بالشهر الفضيل، مبتهلين جميعاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدداً من أعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والريادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من سماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة، والمواطنين وأبناء القبائل ورؤساء ومدراء المؤسسات والشركات العاملة بالدولة الذين دعوا المولى العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرقي والأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو حاكم الشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.