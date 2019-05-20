مجلس قرينة حاكم عجمان الرمضاني يستضيف أمسية «تدافع القيم»

عجمان (وام)

استضافت قرينة صاحب السمو حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين في مجلسها الرمضاني محاضرة بعنوان «تدافع القيم يرسم مستقبل البشر» ألقاها الدكتور نصر محمد عارف نائب الأمين العام - المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

حضرت الأمسية الرمضانية إلى جانب قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخة فاخرة بنت سعيد آل نهيان، والشيخة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة موزة بنت محمد بن خالد آل نهيان، وعدد كبير من سيدات المجتمع في الدولة.

وتوجه الدكتور نصر محمد بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان لرعايتها وحضورها الكريم لهذه الأمسية الرمضانية التي تحرص على إقامتها في كل عام وتسعى فيها لترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية في نفوس أفراد المجتمع.

وأوضح أن «تدافع القيم» يعني التسابق للوصول إلى الموقع المتقدم وليس مجرد التصادم، كما صنف القيم إلى أنواع فمنها القيم الجماعية وهذه قيم عامة ليس بها اختلاف وهناك القيم الفردية الخاصة وهي التي تتعلق بالسلوكيات وأخلاق الأشخاص وقد تخضع للتفكيك والتشكيك من قبل الآخرين. وأضاف أن هناك فرقاً بين الوجود والحضور ويجب أن يكون للإنسان حضور مؤثر، وأن يعطي ويتميز في عطائه حتى يستطيع الحفاظ على القيم. وأشار إلى السبل التي نحافظ بها على القيم وتقديمها كقيم إنسانية عامة وتحريرها وتجريدها من الخصوصية وتحويلها إلى نماذج جاذبة كالفنون والآداب وتحويلها إلى منظومة تعليمية، أي أن تكون ضمن مناهج التعليم، وأخيراً تحويلها إلى ثقافة عالمية. وأكد ضرورة التطبيق العملي للقيم والبحث عن نماذج حية عند تطبيق منظومة القيم.