هزاع بن زايد: أبناء العلا درجوا على الشهامة والمجد

أبوظبي (الاتحاد) قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمناسبة عقد قران أبنائه: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نهنئ الشيخ محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد، هم أبناء العلا الذين درجوا على الشهامة والمجد، وكان منهجهم منهج الشيخ زايد المحب لشعبه، ندعو الله أن يكونوا كما تمنى والدهم على قلب واحد نابض بالمحبة، ومن صميم القلب نتمنى لهم حياة مليئة بالسعادة والأمل».

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