5 مراحل رئيسة لـ«انتخابات الوطني»

ناصر الجابري (أبوظبي)

تعتمد اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال اجتماعاتها المقبلة، الجدول الزمني للانتخابات الذي يتضمن 5 مراحل رئيسة في سير العملية الانتخابية، والإطار الزمني لكل مرحلة ووضع رؤية واضحة في إدارتها ضمن أعلى معايير الدقة والشفافية.

تشمل المراحل الرئيسة فترة تلقي طلبات الترشح، والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، إضافة إلى فترة السماح بالحملات الدعائية، والموعد المحدد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وما يعقبه من الإعلان الرسمي النهائي لأسماء الفائزين.ويتيح الجدول الزمني إمكانية قياس أداء إدارة الانتخابات وفق مؤشرات مرتبطة بأطر زمنية محددة، إضافة إلى الاحتياجات والمستلزمات كافة لإنجاح العملية الانتخابية من خلال الجدولة التي تشمل كافة التفاصيل والمراحل الرئيسة. كما يحدد الجدول الذي سيتم نشره من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة بعد اعتماده رسمياً، فترة إعلان فتح باب الترشيح والتي تتبعها فترة تسجيل المرشحين، حيث تبدأ خلالها لجان الإمارات المختلفة في استقبال الطلبات من قبل المواطنين الراغبين بالترشح ضمن الشروط المحددة لذلك، وسيتم بعدها الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين، وبدء فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ورد اللجنة الوطنية للانتخابات على الاعتراضات، تمهيداً للإعلان عن قائمة المرشحين النهائية والتي ستدخل غمار التجربة الانتخابية الرابعة لدولة الإمارات.

ويتضمن الجدول الزمني آلية التصويت للمتواجدين خارج الدولة، وتاريخ عقد الانتخابات للعام الجاري وما يسبقها من فترة السماح للحملات الدعائية والتي تمكن المرشحين النهائيين من الإعلان عن برامجهم وتصوراتهم الانتخابية والتواصل مع أعضاء الهيئة الانتخابية عبر مختلف الوسائل بهدف إتاحة المجال للوصول بأعضاء الهيئة الانتخابية لاختيار الأنسب. كما يشمل إعلان نتائج الفرز الأولية وفترة تلقي الطعون ورد اللجنة عليها، وموعد الانتخابات التكميلية إن وجدت وإعلان نتائجها عند تساوي الأصوات التي حصل عليها عدد من المرشحين بما يزيد على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، إضافة إلى موعد اعتماد القائمة النهائية للفائزين. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت منذ تشكيلها في يناير الماضي، 3 اجتماعات ناقشت خلالها آليات وطرق التصويت في المراكز الانتخابية والمستجدات المتعلقة بالعمل على تجهيز مقار اللجان بكافة الإمارات، إضافة إلى الدراسات والتقارير المتعلقة بتجهيز المراكز الانتخابية.