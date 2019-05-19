"زايد للإسكان" و"الإمارات الإسلامي" يوقعان اتفاقية لتمويل المنازل للمواطنين

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي -إحدى المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في دولة الإمارات- اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية شراكة مع "برنامج الشيخ زايد للإسكان" يقدم بموجبها حلول تمويل المنازل للمواطنين للمستفيدين من المشاريع التي قام البرنامج بتشييدها وتسليمها.

وأكد وسيم سيفي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي" حرص "الإمارات الإسلامي" على توجيه جهوده نحو الارتقاء بجودة حياة مواطني الدولة، لافتاً إلى أن شراكتهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان تأتي تأكيداً على التزامهم الراسخ بتوفير حلول مبتكرة لتمويل المنازل للمواطنين تماشياً مع رؤية وتطلعات القيادة.

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من جهته، قال محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في برنامج الشيخ زايد للإسكان إن" الشراكة مع القطاع تشكل منعطفاً مهماً لطرح حلول جديدة للمتعاملين نضمن بها تحقيق الاستقرار السكني والتمكن من الحصول على المسكن الملائم ضمن حلول ميسرة تدعم خيارات المواطنين في الاستقرار"، مثمناً المبادرة التي تمت مع مصرف الإمارات الإسلامي، ومعتبرا أن "مثل هذه الشراكات تؤكد التكامل مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق تطلعات البرنامج في جودة الخدمات المقدمة".

وفي إطار الاتفاقية، سيقدم "الإمارات الإسلامي" مجموعة متنوعة من المزايا للمستفيدين من تمويل المنازل ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بما في ذلك حسم نسبته 50 بالمائة على رسوم إجراءات حلول التمويل الشخصي والسيارات وسيحصل المتعاملون أيضاً على "بطاقة إماراتي الائتمانية" المجانية مدى الحياة.